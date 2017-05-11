Жителя Ямала осудили условно за избиение девочки и сотрудника полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. Житель города Муравленко (ЯНАО) признан виновным в нанесении побоев несовершеннолетней девочке, а также в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, в ноябре прошлого года мужчина, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, без всяких причин, действуя из хулиганских побуждений, напал на 16-летнюю девочку, толкнул ее в спину, а затем, схватив ее за волосы, несколько раз ударил головой о землю.

Дальнейшее избиение подростка пресек случайный прохожий, который оттащил мужчину в сторону и дал возможность девочке скрыться в ближайшем магазине. Приехавшему по вызову сотруднику полиции нетрезвый гражданин нанес удар кулаком в лицо.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено по статьям "побои" и "применение насилия в отношении представителей власти".

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год", — отметили в следственном управлении, добавив, что мужчине предстоит также возместить моральный вред подростку в размере 100 тысяч рублей.