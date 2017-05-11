После ДТП с погибшим в Комсомольске-на-Амуре возбудили дело

ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщает УМВД РФ по региону.

В среду утром водитель автомобиля Toyota Progres, двигаясь по Аллее Труда в сторону улицы Лесной, на большой скорости въехал в следовавший перед ним автомобиль Toyota Corolla. В результате столкновения пассажир Toyota Corolla скончался на месте, еще один доставлен в больницу, двоим остальным оказана медпомощь на месте. Водитель Toyota Progres был задержан на месте столкновения. Экспресс-освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следствием установлена причастность 30-летнего жителя Амурска к совершению ДТП со смертельным исходом в Комсомольске-на-Амуре, а также факт превышения скорости движения автомобилем Toyota Progres. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.