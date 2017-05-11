"Ловец покемонов" Соколовский прибыл в суд, где ему огласят приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Блогер Руслан Соколовский пришел в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где в четверг утром будет оглашен приговор его делу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Оглашение приговора по громкому делу "ловца покемонов" назначено на 11.00 (09.00 мск), заседание сейчас начинается.

Перед зданием суда выстроилась очередь из десятков журналистов и людей, которые пришли поддержать Соколовского. Людей запускают в зал суда медленно, по одному, тщательно досматривают.

Соколовский прошел мимо очереди и зашел в здание суда, в этот момент ему кто-то крикнул: "Держись, Руслан!". Часть людей пришла в суд с плакатами, но на входе их отобрали приставы – агитация в суде запрещена.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.