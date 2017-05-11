Следствие по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова продлили до 28 июля

УФА, 11 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Следователи, расследующие дело сына первого президента Башкирии Урала Рахимова, обвиняемого в хищении денег при продаже акций нефтяной компании "Башнефть", не получили ответы от иностранных банков о наличии его счетов и вкладов и продлили срок следствия до 28 июля, сообщил РИА Новости адвокат Рахимова Сергей Макаренко.

Дело о незаконной продаже акций "Башнефти" было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система" — владельцу этой компании Владимиру Евтушенкову в рамках дела также были предъявлены обвинения, но затем следствие отказалось от своих претензий.

Ранее адвокат Рахимова сообщал, что следствие направило в иностранные банки запросы на информацию о возможном наличии у них счетов и вкладов Урала. Он также отмечал, что ответы были получены не от всех запрошенных банков и поэтому срок следствия неоднократно продлевался.

"Следователи, ведущие дело, до сих пор не получили ответы из некоторых банков, поэтому сроки следствия продлены до 28 июля", — пояснил Макаренко агентству, добавив, что таким образом следствие может длиться годами.

Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.