Жителей одного из микрорайонов Ишима под Тюменью эвакуируют из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Эвакуация жителей одного из микрорайонов города Ишим на юге Тюменской области началась из-за паводка, сообщает администрация населенного пункта.

Как ранее сообщало тюменское ГУ МЧС, по данным на 7 мая в Ишиме и Ишимском районе в результате паводка оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в основном дачных. Эвакуированы 420 человек, в том числе свыше 100 детей.

"В Ишиме, в микрорайоне Серебрянка, началась эвакуация жителей. 11 мая рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества "Энергетик". В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении. Задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома. Для эвакуации граждан подготовлен общественный и спецтранспорт", — уточняет администрация.

По данным мэрии, покинуть зону ЧС можно с конечной остановки транспорта "Ермака" и городского автовокзала. Созданы семь пунктов временного размещения, в которые можно попасть самостоятельно, или минуя сборно-эвакуационный пункт, расположенный по адресу улица Казанская, 25 (бывшее здание автоколонны № 1319).