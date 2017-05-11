Омский СК заинтересовался сообщениями об избиении детей в яслях

НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Следователи СК РФ и прокуратура в Омске организовали проверку после сообщений СМИ о якобы систематическом избиении детей ясельной группы в одном их городских детских садов.

В Следственном управлении СК РФ по региону пояснили, что жительница Омска разместила в соцсети информацию о том, что сотрудница детсада № 247 в Ленинском округе Омска систематически избивает ее ребенка, который посещает ясельную группу "Гномики", а также других детей.

"Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственных проверок по сообщениям, размещенным в социальной сети "ВКонтакте" и в средствах массовой информации, о систематическом избиении детей ясельной группы в детском саде № 247 города Омска и о происшествии с пятью детьми, произошедшем в 10 мая 2017 года, во время работы аттракциона "надувной батут", — говорится в сообщении СК.

В управлении отметили, что второй возможный факт правонарушения, согласно публикациям СМИ, произошел в одном из микрорайонов Кировского округа Омска, где от сильного ветра опрокинулся батут, на котором в это время находилось пятеро детей. Батут вынесло на проезжую часть дороги. К счастью, никто из детей не пострадал.

Прокуратура Омской области также организовала проверку по этим двум заявленным фактам. В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности пребывания несовершеннолетних на детских развлекательных площадках, а также оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.