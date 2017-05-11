Омский СК заинтересовался сообщениями об избиении детей в яслях

НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Следователи СК РФ и прокуратура в Омске организовали проверку после сообщений СМИ о якобы систематическом избиении детей ясельной группы в одном их городских детских садов.
"Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственных проверок по сообщениям, размещенным в социальной сети "ВКонтакте" и в средствах массовой информации, о систематическом избиении детей ясельной группы в детском саде № 247 города Омска и о происшествии с пятью детьми, произошедшем в 10 мая 2017 года, во время работы аттракциона "надувной батут", — говорится в сообщении СК.
Прокуратура Омской области также организовала проверку по этим двум заявленным фактам. В ходе проверки будет дана оценка условиям безопасности пребывания несовершеннолетних на детских развлекательных площадках, а также оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.