Кемеровчанин "проучил" девочек-подростков, выстрелив в спину одной из них

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Кузбасское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Кемерово, который ранил из пистолета 14-летнюю девочку, якобы беспричинно стучавшую в его дверь, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СУ СК, инцидент произошел в среду в общежитии Ленинского района областного центра.

"Подозреваемый выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков. В результате 14-летняя девочка получила ранение в спину. Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука в дверь, он решил их проучить", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшая с подругами самостоятельно вышла на улицу, вызвала скорую помощь и полицию. Девочку госпитализировали и диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Подростка прооперировали, по данным следствия, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские задержали подозреваемого, при осмотре в его квартире нашли и изъяли пистолет. В ближайшее время по оружию проведут баллистическую экспертизу. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "покушение на убийство".

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", — добавили в следственном управлении.