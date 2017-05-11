В Приморье у гражданина КНР нашли более 120 костей тигра и наркотики

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Оперативники изъяли более 120 костей тигра, дериваты оленя, корни женьшеня и синтетические наркотики у гражданина КНР, живущего в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого Пограничного управления ФСБ РФ.

"Более 120 костей тигра, около полутора десятка корней женьшеня и порядка 20 дериватов пятнистого оленя обнаружили сотрудники в Посьете у жителя поселка Краскино. Им оказался гражданин КНР, уже довольно продолжительное время проживающий в России. Кроме этого, у него были обнаружены синтетические наркотики – около 20 граммов метамфетамина", — сообщил собеседник.

По его словам, задержанный заявил, что кости тигра привез знакомый с просьбой спрятать на время, а женьшень, наркотики и фрагменты тела оленя приобрел для личного употребления.

Изъятые части животных направлены на экспертизу в Центр "Амурский тигр". Проводится разбирательство.