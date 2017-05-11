За сутки потушены 23 из 34 пожаров в лесах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Лесопожарные службы в минувшие сутки потушили 23 из 34 пожаров в лесах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в четверг.

"Всего в округе в минувшие сутки действовало 34 пожара, из них 11 — в Амурской области на площади 1,8 тысячи гектара, 13 — в Хабаровском крае на площади 253 гектара, семь — в Приморье на 146,8 гектара, два — в Якутии и один — на Сахалине. Общая площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 2,42 тысячи гектара. К утру четверга ликвидировано 23 возгорания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в ДФО зарегистрировано 11 очагов, из них три — в Амурской области, семь — в Хабаровском крае, один — в Приморском крае.