На Сахалине и Курилах прогнозируют высокую пожарную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Высокая пожарная опасность прогнозируется в шести районах Сахалина и на Курилах в ближайшие три дня, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По информации сахалинской гидрометеослужбы, в пятницу и субботу на территории Долинского, Анивского, Корсаковского (юг Сахалина) и Курильского (Итуруп) районов прогнозируется пожарная опасность четвертого класса", — говорится в сообщении.

В воскресенье пожарная опасность четвертого класса прогнозируется на территории Тымовского, Смирныховского (север Сахалина), Долинского, Анивского, Корсаковского и Курильского районов.

За минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 19 новых лесных пожаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства ДФО. Всего же на территории округа действует 34 очага, больше всего в Хабаровском крае – 13, Амурской области — 11, Приморском крае – 7, Якутии – 2, в Сахалинской области — 1.