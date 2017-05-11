Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Приморье проводят проверку по факту гибели ребенка, на которого на кладбище упала могильная плита, сообщает краевое СУСК РФ.

По данным следствия, ранее в больницу в Большом Камне в бессознательном состоянии доставили десятилетнего мальчика. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. Через несколько дней ребенок умер, не приходя в сознание.

"По предварительным данным установлено, что травмы получены в результате падения могильной плиты на кладбище в селе Анисимовка. Мальчик вместе с родителями был на кладбище, взрослые занимались уборкой могилы, ребенок находился возле соседней могилы. Родители услышали шум и увидели, что на сына упала могильная плита. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.