Эксперты признали хабаровчанина, убившего жену и детей, невменяемым

ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в убийстве своей жены, двоих маленьких дочерей и бабушки, направлено в суд для принятия решения о направлении мужчины в психоневрологический стационар, так как в ходе экспертизы он признан невменяемым, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый ночью 24 января 2017 года задушил свою жену (1983 года рождения), двоих дочерей (2012, 2015 годов рождения) и свою бабушку (1935 года рождения). После этого мужчина поджег свой дом, с помощью банок с горючей смесью попытался поджечь дома соседей, перегородил своим автомобилем дорогу к домам и поджег его, чтобы пожарные не могли оперативно подъехать и потушить возгорание. Затем он скрылся с места преступления. Были возбуждены дела по статьям "убийство" и "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества". Преступление раскрыто по горячим следам, мужчину задержали.

"Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества", — сообщает следственное управление.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый признался в убийстве родственников, сообщил детали, но в ходе следствия несколько раз менял показания о причинах своих действий. Все его версии проверялись следствием и не нашли подтверждения.

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым, в связи с имеющимся у него заболеванием. По состоянию психического здоровья мужчина представляет опасность для себя и общества, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.