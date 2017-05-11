Эксперты признали хабаровчанина, убившего жену и детей, невменяемым

ХАБАРОВСК, 11 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, который обвиняется в убийстве своей жены, двоих маленьких дочерей и бабушки, направлено в суд для принятия решения о направлении мужчины в психоневрологический стационар, так как в ходе экспертизы он признан невменяемым, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества", — сообщает следственное управление.
Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый признался в убийстве родственников, сообщил детали, но в ходе следствия несколько раз менял показания о причинах своих действий. Все его версии проверялись следствием и не нашли подтверждения.
"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым, в связи с имеющимся у него заболеванием. По состоянию психического здоровья мужчина представляет опасность для себя и общества, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.