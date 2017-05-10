Под Вологдой будут судить заведующую детсадом, где на ребенка упал шкаф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов Череповецкого района, которая обвиняется в халатности, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, 29 августа прошлого года в туалетной комнате детского сада на 4-летнюю девочку упал шкаф. В результате девочка получила травму головы.

"По версии следствия, заведующая муниципального детского образовательного учреждения ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности по охране жизни и здоровья детей, находящихся на воспитании в учреждении… Телесные повреждения, полученные ребенком, расцениваются как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Заведующая детским садом обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней (часть 2 статьи 293 УК РФ).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.