В Подмосковье иномарка сбила двух пешеходов, один из низ погиб

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иномарка сбила двух пешеходов в Ногинском районе на востоке Подмосковья и скрылась с места ДТП: женщина погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

"На шестом километре автодороги "Кузнецы-Тиньково-Мамонтово", по предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus серого цвета сбил двух пешеходов. Среди них 27-летняя женщина — она скончалась, другой мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии", — сказал дежурный офицер.

По его словам, водитель иномарки скрылся с места происшествия. Ведутся его поиски.