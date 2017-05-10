В Москве задержали женщину, оставившую младенца возле бойлерной

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Оперативники уголовного розыска задержали 31-летнюю женщину после того, как она оставила двухнедельную девочку возле бойлерной на востоке Москвы и ушла, сообщает в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 мая.

"Сотрудники полиции задержали 31-летнюю москвичку по подозрению в оставлении в опасности двухнедельного ребенка", — сказала Волк.

По ее словам, прохожие позвонили в полицию и сообщили, что на Вешняковской улице найден грудной ребенок. Полицейские приехали на место и выяснили, что ребенка оставила неизвестная женщина. Приходится ли она матерью ребенку, в ведомстве не пояснили, отметив, что мотивы ее поступка в настоящий момент устанавливаются.

"По данному факту отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 125 УК РФ "Оставление в опасности", — добавила Волк.