Находящийся под домашним арестом экс-мэр Горно-Алтайска объявил голодовку

БАРНАУЛ, 10 мая — РИА Новости. Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, который обвиняется в нанесении ущерба городу на 107 миллионов рублей и присвоении внедорожника и находится под домашним арестом, объявил голодовку с требованием перенести суд в другой регион, сообщил РИА Новости в среду адвокат обвиняемого Андрей Волков.

"Облогин начал голодовку 7 мая, он полностью прекратил прием пищи и лекарств от диабета, пьет только воду. Он требует, чтобы уголовные дела против него рассматривались судом за пределами Республики Алтай, так как считает, что местные суды будут судить его предвзято, и просит изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", — сказал Волков.

По его словам, Облогин направил президенту РФ обращение с просьбой разрешить рассмотрении его дела за пределами Республики Алтай. Также Волков отметил, что 4 мая во время первого заседания Облогин заявлял в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского городского суда, но оно было отклонено.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), а также по подпункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). В совокупности предъявленных обвинений Облогину может грозить до 20 лет лишения свободы.