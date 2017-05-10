В Забайкалье при обрушении в шахте погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Один рабочий погиб, еще один госпитализирован с травмами в результате обрушения горной породы в одной из шахт ООО "Баукалруд" в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Егор Марков.

Инцидент произошел утром в среду.

"Установлено, что обрушение горной породы произошло при проведении работы в одном из горизонтов шахты, расположенном на глубине 90 метров. При обвале породы погиб горный проходчик, второй работник госпитализирован в больницу", — сказал представитель СК.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия.