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Происшествия

Суд утвердил отказ "Уральским пельменям" в иске к студии Нетиевского

14:1110.05.2017
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© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУральские пельмени с программой Из Грязи в Стразы. Архивное фотоУральские пельмени с программой Из Грязи в Стразы. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск творческого объединения "Уральские пельмени" с требованием признать незаконной передачу прав на товарный знак "Уральские пельмени" студии First Hand Media Сергея Нетиевского, являющего также одним из участников шоу.

Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Как следует из информации на сайте суда, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу "Уральских пельменей" на вынесенное в феврале решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Уральские пельмени" в марте 2016 года потребовали признать незаконным договор с First Hand Media от 26 мая 2015 года о передаче студии исключительных прав на бренд. От имени коллектива договор был подписан Нетиевским, являвшимся в то время директором ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени". Суд первой инстанции по просьбе девяти из десяти участников "Уральских пельменей" (кроме Нетиевского) привлек их к делу в качестве соистцов.

По мнению истцов, сделка была крупной для общества, так как по ней отчуждалось более 25% стоимости активов, при этом она не была одобрена общим собранием участников общества, как требует закон. Истцы представили суду оценку рыночной стоимости бренда — более 383 миллионов рублей, в то время как балансовая стоимость имущества — 5,6 миллиона рублей. Они также заявили в суде, что сделка причинила им убытки, так как коллектив был вынужден с 3 июля 2015 года по 23 января 2017 года прекратить концертную деятельность, что негативно сказалось на выручке за 2016 год. Кроме того, по заявлению истцов, общество не смогло заключить ряд лицензионных договоров.

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Суд первой инстанции, отклоняя иск, указал, что для оценки крупности сделки используется стоимость имущества по данным бухгалтерской отчетности; по этим данным, стоимость спорного товарного знака – 8 тысяч рублей. На этом основании суд не признал сделку крупной. Суд также счел недоказанными доводы истцов о причинении им убытков оспоренной сделкой. Наконец, арбитраж Москвы принял во внимание, что 11 ноября 2016 года студия First Hand Media вернула исключительное право на спорный бренд "Уральским пельменям".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.

Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.

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