Прокуратура требует пересмотреть приговор экс-главе "Балтийского завода"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду зарегистрировал жалобы на оправдательный приговор бывшему генеральному директору петербургского судостроительного "Балтийского завода" Андрею Фомичеву, который обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия, что нанесло ущерб в 5,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Василеостровский районный суд 18 апреля вынес оправдательный приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве в отношении Андрея Фомичева. Суд посчитал, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления. За Фомичевым было признано право на реабилитацию.

Пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что в среду в Василеостровский районный суд поступили апелляционная жалоба представителя АО "Балтийский завод" и апелляционное представление прокуратуры Центрального района Петербурга на оправдательный приговор в отношении Фомичева.

"Прокуратура просит приговор отменить и передать дело на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Представитель АО "Балтийский завод" не согласен с выводом суда об отсутствии в деяниях Фомичева состава преступления и с отказом в удовлетворении гражданского иска", — сказала Лебедева.

В марте 2015 года уголовное дело по обвинению генерального директора ОАО "Балтийский завод" Андрея Фомичева в преднамеренном банкротстве было направлено в суд. По версии следствия, Фомичев с октября 2008 года по ноябрь 2011 года, будучи ответственным за руководство текущей деятельностью завода, получил на счет компании 2 миллиарда рублей. Следствие считало, что после этого Фомичев перевел 1,6 миллиарда рублей на счет в ЗАО "Межпромбанк", согласно договору, он мог отозвать деньги до того, как закончится его действие.

Однако, по версии следствия, Фомичев заключил кредитные договоры под более высокую процентную ставку в нескольких банках, что было невыгодно для завода. Следствие полагало, что после истечения срока депозита в "Межпромбанке" Фомичев не предпринял мер по возврату в распоряжение завода денег, несмотря на растущую кредиторскую задолженность. По версии следствия, это привело к тому, что возможность возврата средств после отзыва у банка лицензии могла быть утрачена, а предприятию был причинен ущерб в размере более 5,5 миллиарда рублей.