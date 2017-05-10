Под Волгоградом суд вынес приговор вербовщикам террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к разным срокам заключения задержанных в Волгоградской области пятерых вербовщиков в международные террористические организации, сообщила РИА Новости представитель УФСБ по региону.

Деятельность так называемого "Палласовского джамаата", причастного к вербовке и вовлечению жителей региона в деятельность незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе на территории Сирии, была выявлена ФСБ РФ на территории города Палласовка Волгоградской области в 2016 году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены пять членов ячейки радикальных исламистов, по месту жительства которых обнаружены и изъяты боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы самодельного взрывного устройства, литература религиозного характера, пояснили в УФСБ.

"По решению суда Романа Раджабова приговорили к 4 годам лишения свободы, Азамата Куркумгалиева, Нуркена Ахетова и Гайрата Абдурасулова приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, Идриса Умарова — к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — пояснила собеседница агентства.

В зависимости от совершенного преступления они признаны виновными в организации участия лица в деятельности террористической организации, в незаконном хранении боеприпасов, а также взрывного устройства, в подстрекательстве к участию лица в деятельности террористической организации, в пособничестве участию лица в деятельности террористической организации.

Приговор вступил в законную силу.