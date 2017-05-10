В Кургане после столкновения автобуса и автомобиля пострадали семь человек

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании пассажирского автобуса в Кургане, спасателям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главного управления МЧС по Курганской области.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Ford Fusion на пересечении улиц Карбышева и Кузнецова.

"По данным Центра медицины катастроф Курганской области, в результате ДТП пострадали семь человек, детей среди них нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части № 3 экстренно эвакуировали людей на безопасное расстояние от автобуса, работающего на газовом оборудовании, а также оказали первую доврачебную помощь пострадавшим.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают демонтировать газовое оборудование и доставляют баллоны в соответствующую службу.