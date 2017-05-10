СК выясняет обстоятельства смерти ребенка в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу выясняет обстоятельства смерти мальчика, который мог надышаться пропаном из газового баллончика, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, вечером 4 мая в больницу города Пыть-Яха (ХМАО) был доставлен мальчик 2005 года рождения, который находился в состоянии клинической смерти. Через несколько часов подросток скончался в отделении реанимации.

Отмечается, что визуальный осмотр его тела не позволил выявить каких-либо видимых телесных повреждений. Тем не менее следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"По предварительным данным следствия, подросток погиб в результате отравления газом пропан, которым мальчик надышался из туристического газового баллончика", — уточняется в сообщении ведомства.

В следственном управлении также сообщили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Кроме этого, в рамках расследования запланировано проведение посмертной наркологической экспертизы, которая позволит выяснить, страдал ли подросток токсикоманией. В ходе следствия будет дана оценка действиям работников системы профилактики, поскольку ребенок состоял на профилактическом учете", — резюмирует пресс-служба окружного СУСК.