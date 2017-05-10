На Урале будут судить санитарку интерната из-за ожогов воспитанника

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следователи завершили работу над делом бывшей санитарки детского дома-интерната в Екатеринбурге, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей которой воспитанник получил ожоги во время купания, дело передано в суд, сообщается на сайте СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней бывшей санитарки екатеринбургского детского дома-интерната. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Также отмечается, что в адрес директора детского дома-интерната внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь.

По данным следствия, инцидент произошел 19 января. Санитарка купала 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно. После окончания процедуры санитарка одела ребенка и отправилась выполнять другие обязанности. Через некоторое время воспитательница интерната заметила на теле ребенка ожоги. Мальчику была вызвана скорая помощь, которая диагностировала у ребенка ожоги второй степени — более 20%. Мальчик был госпитализирован и провел в больнице почти месяц.

Причиной произошедшего стало то, что перед купанием санитарка, проигнорировав необходимые инструкции, не проверила температуру воды, которой она мыла ребенка, отметили в ведомстве.