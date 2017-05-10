Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-мэра Переславля-Залесского

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 16 июля ареста экс-мэра Переславль-Залесского Дениса Кошурникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — решил суд.

Прокурор выступил за освобождение Кошурникова заявив, что нет оснований для содержания его в следственном изоляторе. Сам Кошурников просил перевести его под домашний арест.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Кошурникова в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Кошурникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

СК РФ сообщал о подозрениях в растрате руководством "НТ-Фарма" 1 миллиарда рублей, выделенного "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области. При этом "Роснано" заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство указанного завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы повод привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности".