СК назвал возможную причину удара током людей в кемеровском бассейне

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кузбассу продолжает расследование и озвучило предварительные причины инцидента в кемеровском бассейне, где трех женщин с детьми ударило током.

Три кемеровчанки с маленькими детьми 4 мая получили удар током, когда находились в воде в бассейне спортивного комплекса "Северный". По предварительным данным, произошло короткое замыкание системы электрического подогрева полов. Посетительницы с детьми вышли из воды самостоятельно, их оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи не обнаружили у детей электротравм.

"Предварительно установлено, что накануне произошедшего сотрудник сдвинул лестницу, чтобы закрепить ее, поскольку от посетителей поступали жалобы на то, что она шатается. Предположительно, во время этих работ был поврежден один из проводов системы "теплый пол". В результате произошло замыкание", — сказал РИА Новости представитель СУСК.

По его словам, доследственная проверка в настоящее время продолжается, только после ее окончания можно будет говорить о точных причинах и виновных в случившемся.

Как сообщалось ранее, после инцидента губернатор Аман Тулеев потребовал провести внеплановые проверки всех электрических установок бассейнов и инструктаж технического персонала по правилам электробезопасности. Власти городов и районов должны отчитаться о работе областному департаменту молодежной политики и спорта, в случае невыполнения требований им поручено "принимать самые строгие меры взыскания к руководителям учреждений".

Всего в Кемеровской области 127 бассейнов. Внеплановые проверки коснутся не только крупных бассейнов, но и всех учреждений, имеющих ванны для плавания и купания.