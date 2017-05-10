Жителя Благовещенска, который стрелял в полицейского, заключили под стражу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая — РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил до 3 июля под стражу мужчину, который обстрелял пытавшегося его задержать сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба суда.

В начале апреля наряды ППС, ДПС и Росгвардии выехали по вызову жителей с улицы Станционной, которые жаловались, что из неизвестного автомобиля доносятся звуки, похожие на стрельбу. Как сообщало региональное УМВД, сотрудники ДПС ГИБДД блокировки машину нарушителя. Мужчина выстрелил в приближающегося полицейского через боковое тонированное стекло автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие. И нарушитель, и правоохранитель попали в больницу с огнестрельными ранениями. По данным полиции, здоровью сотрудника ДПС ничего не угрожает.

СУ СК РФ по Амурской области возбудил в отношении 36-летнего нарушителя уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

Суд рассмотрел дело в помещении областной клинической больницы, где находится подозреваемый. С ходатайством о заключении мужчины под стражу обратился следователь, у следствия есть основания предполагать, что подозреваемый может скрыться или помешать предварительному следствию. Уточняется, что мужчина ранее не судим, не проживает по месту регистрации, "по месту проживания характеризуется отрицательно".

Суд также учел, что уголовное дело сейчас находится в первоначальной стадии следствия, когда идет сбор и закрепление доказательств.

"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 3 июля 2017 года",- говорится в постановлении суда.