В Пятигорске возбудили уголовное после взрыва гранаты местным жителем

ПЯТИГОРСК, 10 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты в Пятигорске, в результате которого пострадали трое полицейских, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Днем 7 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины с угрозой произведения взрыва. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования в составе трех сотрудников ОМВД России по городу Пятигорску. При попытке обезвредить данного мужчину в одном из частных домов в Пятигорске им взорвана граната. При взрыве пострадали трое полицейских", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении 40-летнего жителя Пятигорска возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — отмечает СК.