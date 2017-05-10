В Челябинске проверят информацию о попадании в людей заряда от салюта

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Администрация Челябинска поручит организаторам салюта 9 мая провести проверку из-за якобы отлетевшего в собравшихся зрителей заряда от праздничного салюта, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Как сообщают пользователи соцсетей, в Челябинске 9 мая по время запуска праздничного салюта в честь Дня Победы один из зарядов упал в сторону зрителей. По сведению очевидцев, он угодил в припаркованную машину, повредив ее бампер, а также задел двух женщин.

"Я внимательно посмотрел отклики, но я не видел эту информацию. Более того, запуск салюта проводится на огороженной территории, и мы его проводим не первый год. Но если такая информация есть, организаторы посмотрят, проанализируют, в кого и что попало. Но, повторю, я об этом не слышал", — рассказал Тефтелев журналистам.

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по Челябинску, информации о пострадавших во время запуска салюта 9 мая в полицию не поступало.

По данным пресс-службы горадминистрации, в День Победы в Челябинске в течение 10 минут в небо было запущено 3,5 тысячи залпов салюта.