В ДТП под Самарой погибли три человека

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Три человека погибли, пять пострадали в столкновении двух автомобилей в Сызранском районе Самарской области, сообщает ГУМВД по Самарской области.

"В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир иномарки 1982 года рождения скончались. Еще пять участников дорожно-транспортного происшествия, в том числе ребенок 2002 года рождения, доставлены бригадой скорой помощи в ближайшую больницу", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД по региону, ДТП произошло утром во вторник на 918-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе региона. Однако ГУМВД по региону сообщило о ЧП только в среду. По предварительной версии сотрудников полиции, 31-летний водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21061" под управлением 40-летнего мужчины. Полиция проводит проверку по факту ДТП.