В Хакасии начали проверку после гибели ребенка при обрушении крыши дома

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура Хакасии начала проверку по факту обрушения крыши двухэтажного жилого дома в поселке Аскиз, в результате которого погиб маленький ребенок, сообщает надзорное ведомство.

"Прокуратура республики Хакасии начала проверку по факту обрушения крыши двухэтажного жилого дома в поселке Аскиз Аскизского района, в результате которого погиб трехлетний ребенок… В настоящее время по факту произошедшего следственным органом СУ СК РФ по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела… поставлен на контроль прокуратуры республики", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции Аскиз поздним вечером 9 мая в результате взрыва электробойлера в квартире произошло частичное разрушение межкомнатной стены и потолочного перекрытия. В результате пострадала многодетная семья. При разборе завала был обнаружено тело трехлетнего ребенка, который во время взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое членов семьи получили незначительные ушибы