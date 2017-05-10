В Прикамье ОПГ продала 23 женщины за границу для занятий проституцией

УФА, 10 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Суд в Пермском крае начал рассмотрение уголовного дела в отношении организатора преступной группировки, члены которой в течение нескольких лет продали 23 молодых женщин заграницу для занятия проституцией, получив по миллиону рублей за каждую, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что с 2013 по 2016 годы 42-летняя жительница Пермского края организовала группировку из шести человек для торговли женщинами для их последующей сексуальной эксплуатации за пределами Российской Федерации. Преступники знакомились с молодыми женщинами и рассказывали им о возможности быстрого заработка без материальных и интеллектуальных затрат за пределами страны. Они обещали им помочь найти работу, якобы, в сфере ресторанного бизнеса, ночных клубов и других увеселительных заведений, где требуются услуги по стимулированию спроса посетителей.

"В действительности потерпевшие, перемещённые под влиянием уговоров и обмана на территорию иностранного государства, были принуждены там к оказанию интимных услуг сексуального характера неопределенному кругу лиц, то есть к занятию проституцией и иным формам сексуальной эксплуатации в течение длительного времени. За каждую женщину преступники получали денежное вознаграждение в сумме около одного миллиона рублей, которое делили между собой", — рассказал собеседник. Он отметил, что от действий преступников пострадали 23 молодых женщины, это жительницы Пермского края, Удмуртии и Башкирии. Когда в 2016 году правоохранительные органы пресекли деятельность группировки, проданные женщины смогли вернуться домой.

"Ранее в суде города Чайковский началось рассмотрение дела против организаторши торговли людьми, выделенное в отдельное производство в связи с признанием ею своей вины и заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Доказательная база по делу против всей группы собрана, и после прокурорского утверждения будет направлена на рассмотрение в тот же суд", — пояснил собеседник агентству.