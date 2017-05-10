В России вынесли приговор гражданину Чехии за убийство бывшей девушки

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Гражданин Чехии получил 11 лет колонии строгого режима в России за убийство бывшей возлюбленной во Владимире, сообщает прокуратура Владимирской области.

Установлено, что 30-летний житель Праги Станислав Сальмо неоднократно пытался восстановить с девушкой отношения, но она отказывалась. В августе 2016 года пьяный Сальмо взял кухонный нож и стал ждать девушку в подъезде ее дома. Дождавшись ее появления, он подошел к ней, и когда та в очередной раз отказалась с ним общаться, ударил девушку кулаком по лицу, после чего несколько раз ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте, а свидетельницей убийства стала ее малолетняя дочь.

Сальмо признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ (убийство).

"Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.