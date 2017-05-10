Под Липецком приостановили поиски пропавшего четырехлетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 10 мая — РИА Новости. Волонтеры свернули штаб и приостановили поиски четырехлетнего мальчика, который пропал 7 мая в селе Солдатское Липецкой области, говорится в сообщении поисковой группы движения "Лиза Алерт".

По данным следствия, мальчик из многодетной семьи днем в воскресенье играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент пропал из поля зрения. Родители после безуспешных поисков ребенка обратились в правоохранительные органы. В поисковых мероприятиях было задействовано более 200 человек. Вместе с полицейскими в поисках участвовали местные жители, волонтеры из Липецка, Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также спасатели МЧС и спецтехника.

"Штаб свернут. Что могли — сделали. Поля смотрели сверху много раз. Теперь работа следователей и водолазов", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ Липецкой области, группа липецких волонтеров еще остается на месте, но основные поисковые мероприятия ведут следователи и оперативники.

"В настоящее время идет процесс спуска воды из пруда. Более чем на метр вода уже спущена, постоянно обследуются близлежащие окрестности… Допрошены родственники, допрошены соседи", — сказал собеседник агентства.

Следствием возбуждено уголовное дело по стать "Убийство малолетнего".