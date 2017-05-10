Под Липецком приостановили поиски пропавшего четырехлетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 10 мая — РИА Новости. Волонтеры свернули штаб и приостановили поиски четырехлетнего мальчика, который пропал 7 мая в селе Солдатское Липецкой области, говорится в сообщении поисковой группы движения "Лиза Алерт".
"Штаб свернут. Что могли — сделали. Поля смотрели сверху много раз. Теперь работа следователей и водолазов", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ Липецкой области, группа липецких волонтеров еще остается на месте, но основные поисковые мероприятия ведут следователи и оперативники.
"В настоящее время идет процесс спуска воды из пруда. Более чем на метр вода уже спущена, постоянно обследуются близлежащие окрестности… Допрошены родственники, допрошены соседи", — сказал собеседник агентства.
Следствием возбуждено уголовное дело по стать "Убийство малолетнего".