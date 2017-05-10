В Снежинске пьяная женщина жестоко избила и ограбила 90-летнего ветерана

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Полиция задержала жительницу города Снежинск Челябинской области, которая в нетрезвом состоянии накануне Дня Победы жестоко избила 90-летнюю пенсионерку и забрала у нее 340 рублей, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 8 мая ранее судимая жительница Снежинска в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка проникла через незакрытые ворота и двери в дом 90-летней пенсионерки. Злоумышленница избила женщину металлическим чайником по голове, а после ногами по телу, требуя денег, в результате похитила 340 рублей и скрылась.

Как уточняет прокуратура, пенсионерка была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы".

"В этот же день подозреваемая была задержана сотрудниками ОМВД России по Каслинскому району и водворена в изолятор временного содержания, ей предъявлено обвинение. Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в разбойном нападении, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, уточняется в сообщении. В среду Каслинский городской суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой, добавляет прокуратура.