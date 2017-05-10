В Хакасии возбудили дело после гибели ребенка при обрушения дома

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в результате обрушения стены и кровли в доме села Аскиз в Хакасии, сообщает СК РФ в среду.
"Десятого мая 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в жилом двухэтажном доме по улице Вокзальная рабочего поселка Аскиз Аскизского района произошло обрушение стены и потолка, в результате которого погиб 3-х летний ребенок. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, предварительной причиной трагедии стал хлопок электрического водонагревателя, расположенного в ванной комнате. Ребенок в момент происшествия проходил мимо ванной комнаты. В квартире в тот момент находились еще 5 детей и двое взрослых. Они все находились в других комнатах, поэтому получили травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.