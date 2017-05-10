Хабаровчанин подозревается в убийстве своего деда - труженика тыла

ХАБАРОВСК, 10 мая – РИА Новости. Житель Хабаровска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, арестован по подозрению в убийстве своего деда — труженика тыла, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 9 мая в квартире, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска, подозреваемый устроил ссору со своим дедушкой, в ходе которой нанес молотком 86-летнему труженику тыла смертельные травмы.

"Возбуждено дело по статье "убийство". По ходатайству следствия суд избрал в отношении 36-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с профильным заболеванием. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Активную роль в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и нацгвардии.