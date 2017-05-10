На Ямале арестовали двух мужчин, обвиняемых в убийстве бездомного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе предъявили обвинение двум мужчинам, арестованным в связи с убийством бездомного из хулиганских побуждений, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, днем 24 апреля неподалеку от котельной в городе Муравленко двое местных жителей, катаясь на автомобиле, увидели мужчин, похожих на лиц без определенного места жительства. Они избили одного из них и поместили его в салон своего автомобиля, а второму удалось сбежать.

"Злоумышленники увезли мужчину в лесотундровую местность на территорию Пуровского района, где жестоко убили, нанеся ему множество рубленых ран головы, а также стреляя по нему из пневматического пистолета. Затем они спрятали тело мужчины, избавились от орудий преступления и одежды, в которой были в момент совершения преступления, и вымыли автомобиль", — говорится в сообщении следователей.

Отмечается, что в связи с тем, что родственников у погибшего не было, а сам он вел асоциальный образ жизни, с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы никто не обратился, а его тело было случайно обнаружено лишь через неделю обходчиком трубопровода.

Как заявили в следственном управлении, через три дня были установлены личности бездомного, его товарища, сбежавшего от злоумышленников, а также еще одного случайного свидетеля, который видел, как мужчину поместили в автомобиль, и запомнил номера и марку машины. Сразу же после этого были задержаны оба обвиняемых.

"Злоумышленники в настоящее время дают признательные показания. По ходатайству следователя в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в следственном ведомстве, добавив, что расследование данного уголовного дела продолжается.