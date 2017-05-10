В Томской области трое мужчин заживо сгорели в автомобиле

ТОМСК, 10 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел трёх мужчин в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе Томской области, сообщила в среду пресс-служба СУСК России по региону.

По информации ведомства, трагедия случилась в ночь на 9 мая в районе села Новосельцево.

"По предварительным данным, в ночь на 9 мая 2017 года в результате тушения возгорания, произошедшего в легковом автомобиле, на участке автотрассы село Парабель – город Томск были обнаружены тела троих мужчин, личности которых установлены", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкции статьи предусматривают лишение свободы до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.