Кемеровская стройфирма заплатит 20 миллионов рублей за попытку подкупа

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Заводский районный суд города Кемерово оштрафовал строительную организацию на 20 миллионов рублей за коррупционное нарушение — в ее интересах предлагалось незаконное вознаграждение должностному лицу, сообщает региональная прокуратура.

"По постановлению прокурора Кемерово строительная организация привлечена к административной ответственности за то, что в ее интересах предлагалось незаконное вознаграждение должностному лицу. Назначен штраф в размере 20 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2012-2013 годах между застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону и строительной организацией были заключены два государственных контракта о выполнении строительно-монтажных работ. В феврале 2014 года заместитель начальника Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу по Сибири в ходе выездной проверки выявил нарушения при исполнении госконтракта (неправомерные расходы бюджетных средств и их неэффективное расходование) и отразил все это в акте проверки.

"Руководителю проверки поступило предложение о встрече с собственником строительной организации. В ходе встречи он предложил должностному лицу деньги за оставление выявленных нарушений закона без внимания. От незаконного предложения проверяющий отказался", — уточнили в прокуратуре.

Кемеровский прокурор возбудил в отношении стройфирмы дело об административном правонарушении по статье "незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере". Мировой судья рассмотрел материалы и привлек организацию к ответственности и штрафу в 20 миллионов рублей.

"Представитель организации обжаловал решение, однако Заводский районный суд города Кемерово в мае оставил постановление мирового судьи без изменения, жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", — добавили в надзорном ведомстве.