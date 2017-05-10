В Кузбассе трехлетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту травмирования трехлетнего ребенка при падении из окна пятого этажа в городе Киселевске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ребенок находился дома с родителями. Всего несколько минут он находился без присмотра, в этом время мальчик в окно увидел летящий самолет, залез на подоконник и выпал с 5 этажа. Взрослые, заметив отсутствие ребенка, обнаружил его лежащим у подъезда на асфальте, вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии потерпевший был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, проанализируют причины и условия, способствовавшие трагедии. По данным ведомства, семья характеризуется положительно, на учете не состояла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Правоохранители призывают взрослых быть бдительными и не оставлять детей одних в комнате.

"Главной причиной подобных трагедий становится уверенность взрослых в том, что за несколько минут их отсутствия в комнате, где находится ребенок, с ним ничего не случится, что у него не хватит сил добраться до окна или потянуть за шнур включенного электроприбора", — отметили в СУСК.