В Екатеринбурге неизвестные обстреляли машину скорой помощи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку в Екатеринбурге, где неизвестные обстреляли машину скорой помощи, никто из медработников не пострадал, сообщается на сайте регионального управления СК.

"Накануне вечером в одном из дворов по улице Машиностроителей в городе Екатеринбурге неустановленное лицо произвело несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия по реанимационному автомобилю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто из сотрудников скорой помощи не пострадал. Автомобиль получил повреждения в виде вмятин, по нему из пневматического оружия было произведено три выстрела.

Следователи начали доследственную проверку. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причастного к обстрелу. Сейчас опрашиваются сотрудники реанимационной бригады и устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.