В Новосибирске борец пойдет под суд за продажу стероидов

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего спортсмена-троеборца Романа Домникова, обвиняемого в сбыте запрещенных стероидов, которые он по почте получал из Таиланда, сообщает прокуратура в среду.
"В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению этих преступлений спортсмена, занимающегося на протяжении 20 лет троеборьем — Романа Домникова", — говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что, изучив действие стероидов на человеческий организм, испробовав их действие на себе, после обращения знакомых спортсменов с просьбами о приобретении стероидов, Домников решил заработать на их продаже. При этом он знал, что они запрещены в свободной продаже на территории России.
Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.