В Новосибирске борец пойдет под суд за продажу стероидов

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего спортсмена-троеборца Романа Домникова, обвиняемого в сбыте запрещенных стероидов, которые он по почте получал из Таиланда, сообщает прокуратура в среду.

В ведомстве уточнили, что мужчина обвиняется в совершении пяти преступлений по статье "контрабанда сильнодействующих веществ" и пяти преступлений по статьям "незаконное приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами" и "незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере".

"В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению этих преступлений спортсмена, занимающегося на протяжении 20 лет троеборьем — Романа Домникова", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что, изучив действие стероидов на человеческий организм, испробовав их действие на себе, после обращения знакомых спортсменов с просьбами о приобретении стероидов, Домников решил заработать на их продаже. При этом он знал, что они запрещены в свободной продаже на территории России.

"Сильнодействующие вещества он заказывал в Таиланде, а посылки оформлял на имена своих знакомых, которых об этом не уведомлял. Домников под различными предлогами просил за вознаграждение своих знакомых получить посылку, поясняя, что там биодобавка. Движение посылок он отслеживал на сайте "Почта России", — говорится в сообщении.

Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.