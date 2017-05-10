Власти Хакасии помогут семье, чей ребенок погиб при обрушении стены дома

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин поручил поддержать семью, чей ребенок погиб при обрушении стены и кровли в доме села Аскиз, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок погиб при обрушении стены и части кровли жилого дома в Хакасии. Обрушение произошло в жилом доме, построенном в 1950 году, в селе Аскиз. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в здании общеобразовательной школы. В данный момент жители вернулись в квартиры, кроме пострадавшей. Глава Хакасии Виктор Зимин экстренно выехал в Аскизский район на место ЧП. Региональный главк Следственного комитета РФ начал доследственную проверку.

"В ходе совещания Виктор Зимин поставил задачу: принять все меры по оказанию помощи пострадавшей семье, особое внимание уделить детям, которых осталось пятеро (один ребенок погиб). Сейчас главное – взять под особую опеку детей, создать условия, чтобы они почувствовали заботу и внимание. Не просто обуть, одеть, накормить, но и оказать психологическую поддержку, чтобы школьники смогли продолжить учебный процесс. Социальному блоку поручено решить вопрос с их временным размещением", — говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что в течение двух недель в пострадавшем доме либо будут проведены ремонтные работы, либо предоставлено другое жилье. Также Зимин поручил провести ревизию электрооборудования и правил его эксплуатации не только в этом поселке, но и по всей республике.