На Камчатке свыше 1,5 тысячи жителей остались без тепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая – РИА Новости. Более 1,5 тысячи жителей села Соболево на Камчатке остались без отопления из-за аварии на газопроводе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что паводковыми водами была подмыта береговая линия реки Колпакова, где находится участок газопровода. В результате чего была нарушена герметичность трубы. В настоящее время восстановлением газоснабжение занимаются ремонтные бригады.

"Газопровод введён в эксплуатацию в 1998 году. Почти за 20 лет серьёзных аварий на нём не было. Причиной происшествия в этом году стала непростая паводковая ситуация на реке Колпакова. Из-за ранней весны был зафиксирован подъём уровня воды, что привело к подмыву левого берега. Планируется, что ремонтные бригады восстановят газоснабжение села по временной схеме в течение десяти дней", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Тимофея Смирнова.

По его словам, приостановка подачи газа не привела к серьёзным последствиям. Электростанция оперативно переведена на резервное топливо, поэтому электроснабжение жилых домов и социальных объектов не прерывалось, но в селе наблюдаются перебои с отоплением.

"Приостановлена подача газа на три котельные и в жилые дома, в связи с чем снижены параметры теплоснабжения. В Соболевском районе сейчас плюсовая температура как в дневные, так в ночные часы, что исключает угрозу разморозки систем теплоснабжения. Подчеркну, что все социальные объекты переведены на электрообогрев помещений", — отметил Смирнов.

По данным краевых властей, в селе Соболево на западном побережье Камчатки проживают 1773 человека. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составляет 215 километров.