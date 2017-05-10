МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая — РИА Новости. Высокая пожарная опасность в лесах Курильского района (Итуруп) ожидается 11-13 мая, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По информации сахалинской гидрометеослужбы, 11-13 мая на территории Курильского района прогнозируется пожарная опасность 4 класса", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте лесного хозяйства по ДФО сообщили, что за минувшие сутки на Дальнем Востоке сгорели почти 1,3 тысячи гектаров леса. Были зарегистрированы 28 очагов, из них 23 новых. Тринадцать пожаров потушены, еще 15 продолжают гореть.