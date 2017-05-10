На Камчатке предпринимателя подозревают в крупной неуплате налогов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из топливных компаний региона по подозрению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 20 миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что фигурантом уголовного дела стал гендиректор общества с ограниченной ответственностью "Брамс Ойл".

"По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО, основным видом деятельности которого является оптовая торговля топливом, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в сумме свыше 21 миллиона рублей, что является особо крупным размером", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.