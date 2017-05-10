На Дальнем Востоке почти 1,3 тысячи гектаров леса сгорело за сутки

ХАБАРОВСК, 10 мая – РИА Новости. Почти 1,3 тысячи гектаров леса за минувшие сутки сгорело на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 28 очагов, из них 23 новых. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1,29 тысячи гектаров. Тринадцать пожаров потушено, еще 15 продолжают гореть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро среды в округе зарегистрировано по пять пожаров в Амурской области и Хабаровском крае, по два в Приморском крае и Якутии, один в Сахалинской области. Из числа действующих пожаров шесть удалось локализовать.