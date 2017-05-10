В Хакасии четырехлетний ребенок погиб при частичном обрушении жилого дома

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб при обрушении стены и части кровли жилого дома в Хакасии, сообщается на сайте правительства региона в среду.

Обрушение межкомнатной несущей стены и части кровли произошло в жилом доме, построенном в 1950 году, в селе Аскиз. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в здании общеобразовательной школы.

"На момент обрушения в данной квартире находились семь человек. Под завалом погиб четырехлетний ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что глава Хакасии Виктор Зимин экстренно выехал в Аскизский район на место ЧП.