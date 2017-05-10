В Хакасии более 40 человек эвакуировали из частично обрушившегося дома

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 40 человек, в том числе 14 детей, эвакуированы из дома в Хакасии, где обрушилась стена и часть кровли, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Обрушение межкомнатной несущей стены и части кровли произошло в жилом доме в селе Аскиз, в момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек, есть пострадавшие.

"Из поврежденного дома в Аскизе эвакуированы 42 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы. На месте проводятся работы по разбору завала… Под завалами людей нет", — говорится в сообщении.

МЧС уточняет, что обрушение произошло на площади около 12 квадратных метров в 10-ти квартирном доме 1950 года постройки, по предварительным данным, из-за разрыва электрического водонагревателя.