Похитители мальчика из Ростова рассказали, зачем украли ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области, по предварительным данным, хотели его воспитать, так как он им понравился, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управление СК РФ по региону Галина Гагалаева.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц. По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина на улице Ленина в Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на темно-зеленом ВАЗ-2107 с волгоградскими номерами.

"Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, они пояснили, что 7 мая 2017 года приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, они решили его похитить и воспитать. Выбрав удобное место и время, подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область", — пояснила Гагалаева.

Она добавила, что правдивость данных показаний еще будет проверена следователями в рамках расследования уголовного дела. По ее словам, следователи, сотрудники полиции, волонтеры искали ребенка более суток, отрабатывали все возможные версии похищения. Розыск ребенка и похитителей проводился и на территориях соседних с Ростовской областью регионов.

"В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории Волгоградской области был найден похищенный трехлетний мальчик. Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Он передан родителям", — уточнила Гагалаева.