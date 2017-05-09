Похитители мальчика из Ростова рассказали, зачем украли ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области, по предварительным данным, хотели его воспитать, так как он им понравился, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управление СК РФ по региону Галина Гагалаева.
"Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, они пояснили, что 7 мая 2017 года приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, они решили его похитить и воспитать. Выбрав удобное место и время, подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область", — пояснила Гагалаева.
"В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории Волгоградской области был найден похищенный трехлетний мальчик. Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Он передан родителям", — уточнила Гагалаева.